Incidente alla rotonda. Perde la vita una 46enne

Incidente mortale ieri sera, intorno alle 20.30, a Malonno, nel Bresciano. Un Suv ha centrato una Lancia Y che affrontava una rotatoria sulla Statale 42 nella zona industriale del paese e una 46enne di Capo Di Ponte, passeggera dell’utilitaria, è morta sul colpo. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri di Breno, intervenuti per i rilievi, l’Audi condotta da un giovane dopo avere effettuato alcuni sorpassi sarebbe piombata in velocità nella rotonda finendo contro la Lancia Y e ribaltandosi. Per la donna che viaggiava sul sedile passeggero della piccola auto non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il marito, un cinquantenne. B.Ras.