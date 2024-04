Incendio minaccia stalla: pala distrutta, cavalli salvi

S’incendia un mezzo agricolo e il fuoco minaccia le stalle dei cavalli, l’intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. L’incendio è divampato sabato attorno alle 23 all’esterno di una stalla in località Valloria a Guardamiglio (Lodi). Le fiamme sono scaturite da una pala meccanica. Si ipotizza un corto circuito, i carabinieri non hanno trovato nulla che possa lasciar supporre un dolo. Un ragazzo che si trovava nelle stalle si è però accorto che qualcosa non andava ed ha dato l’allarme. Le squadre dei vigili del fuoco volontari di Casalpusterlengo sono riuscite a delimitare il rogo e ad evitare che intaccasse la stalla. Irrecuperabile il mezzo agricolo.

P.A.