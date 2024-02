Incendio al Patronato San Vincenzo di Bergamo, evacuate 500 persone

Circa 500 persone tra studenti e personale dipendente sono stati evacuati stamattina per un incendio divampato al centro formazione professionale del Patronato San Vincenzo, in via Gavazzeni 3, a Bergamo. Le fiamme sono partite, intorno alle 10.15, da un laboratorio al primo piano in cui è riprodotta la stanza di un ospedale. Per fortuna in quel momento nell’aula dedicata alle lezioni per operatori socio-sanitari non c’era nessuno, ma il fumo proveniente dal locale è stato notato dal personale in servizio nell’istituto che ha fatto scattare antincendio e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo alunni e dipendenti sono stati evacuati. Sul posto in breve tempo sono arrivati i Vigili del fuoco del comando cittadino con un’autobotte. Mentre, in via precauzionale, il 118 ha inviato un ambulanza ma nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Non si sono registrati infatti feriti o intossicati.

Terminate le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali interessati dalle fiamme, studenti e dipendenti sono rientrati nell’istituto per la regolare ripresa dell’attività. Da chiarire le cause del rogo, forse dovuto a un cortocircuito.