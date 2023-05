In piazza Blocco studentesco L’Anpi dice no

"Non sia autorizzata la manifestazione di estrema destra che Blocco studentesco vorrebbe fare a Brescia sabato 20 maggio". Questo l’appello contenuto nella lettera scritta dal comitato provinciale di Anpi Brescia presieduto da Lucio Pedroni (foto) e dal presidente delle Fiamme Verdi Brescia Alvaro Peli, ed inviata a sindaco, prefetto, questore, comandante provinciale dei Carabinieri, comandante della Polizia locale e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Brescia.

L’appello arriva dopo l’annuncio di una manifestazione organizzata da Blocco studentesco, realtà dichiaratamente neofascista, che negli ultimi mesi si è resa responsabile in città di gesti eclatanti. Lo striscione di dileggio contro la Resistenza, affisso fuori dall’istituto Mantegna proprio nel giorno in cui si teneva un evento della commissione scuole di Anpi, aveva portato lo stesso ministro Giuseppe Valditara ad intervenire con una netta condanna. La manifestazione sarebbe stata indetta per protestare contro caro affitti e disagio studentesco, ma le associazioni hanno "il fondato timore che la stessa possa essere un’ulteriore occasione di provocazione, intesa a infiammare ulteriormente il clima sociale e politico, con potenziali gravi conseguenze sull’ordine pubblico, proprio nell’imminenza dell’avvio delle cerimonie e manifestazioni memoriali per il 49° Anniversario della strage neofascista di piazza della Loggia". Per tanto hanno chiesto che sia negata l’autorizzazione e che sia "garantito il rispetto della memoria della nostra città". Alle associazione promotrici se ne sono aggiunte nelle ultime ore altre. Federica Pacella