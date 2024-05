Il Trofeo Bonfiglio cerca l’erede di Sinner

Sarà ancora una delle vetrine più importanti del calendario la 64sima edizione degli Internazionali d’Italia juniores, Trofeo Bonfiglio.

La manifestaizone è riservata ai migliori under 18 del circuito mondiale ed è in programma sui sedici campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa, da sabato 18 maggio fino a domenica 26 maggio.

Il torneo menghino vanta nel suo prezioso albo d’oro molti dei nomi che hanno fatto la storia del tennis, in un mix di passione e tradizione che solamente i quattro tornei del Grande Slam conservano. Da Ivan Lendl a Roger Federer passando per Novak Djokovic, fino ad arrivare ai tempi recenti con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: le firme più importanti hanno fatto capolino in via Arimondi nel corso della loro carriera giovanile.

E pure l’entry list del 2024 registra la presenza di oltre 40 nazioni partecipanti, e si apre in campo maschile con la presenza di quattro top ten: dal norvegese Nicolai Budkov Kjaer (n°3) si arriva al ceco Jan Kumstat (n°7), al romeno Luca Preda (n°8) e all’australiano Hayden Jones.

Prezioso anche il tabellone femminile con l’australiana Emerson Jones (n°3) a precedere la statunitense Tyra Grant (n°6) e la britannica Hannah Klugman. Per l’Italia occhi puntati su Andrea De Marchi e Vittoria Paganetti. Il 17enne laziale, n°39 del mondo, ha mostrato una bella condizione vincendo Vrsar e Firenze, mentre la barese Vittoria Paganetti (n°30) ha esordito due giorni fa agli Internazionali d’Italia dei grandi, sulla terra del Foro Italico. In tabellone anche Noemi Basiletti che, nel 2023, ha vinto il doppio con Gaia Maduzzi a 24 anni dal trionfo di Pennetta/Vinci. Il tutto in attesa delle wild card e delle qualificazioni. Silvio De Sanctis