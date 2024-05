Il nuovo Brescia di Cellino. Tutti i nomi per Maran

Dopo avere salutato l’attuale stagione con un’uscita al turno preliminare dei play off più che amara, il Brescia è chiamato a preparare il prossimo Campionato. Una sfida che nelle intenzioni del presidente Cellino e nelle speranze dei tifosi dovrebbe riportare le Rondinelle a lottare con convinzione per la promozione in serie A e che partirà da un appuntamento fondamentale come l’incontro pianificatore tra lo stesso massimo dirigente biancazzurro e mister Maran. L’artefice principale della grande risalita del Brescia, salvo sorprese future, è destinato a proseguire la sua esperienza alla guida di Bisoli e compagni. Il punto di partenza di tutto il discorso sarà legato all’organico che il presidente Cellino intende allestire ed alle possibili richieste del tecnico trentino.

Sono già sicuri partenti Van De Looi e Huard, ai quali non verrà rinnovato il contratto, e Fares, che dovrebbe rientrare alla Lazio. Per il resto sono da verificare le posizioni di Bjarnason (che potrebbe anche rimanere), Bianchi, Mangraviti e Avella (destinato a venire riscattato dal Frosinone), anche se al centro dell’attenzione rimane il futuro di Borrelli, che, a sua volta, è legato ai rapporti con i gialloazzurri ciociari. Tra i nomi da monitorare resta pure quello di Cistana, che, in caso di chiamata dalla serie A non verrebbe trattenuto.

Luca Marinoni