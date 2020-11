In diretta su Rai 5, grazie all’impegno di Rai Cultura per portare in tv gli spettacoli prodotti in questo periodo. È quello che accadrà all’opera “Marino Faliero” che questa sera, nel restaurato teatro Donizetti, inaugurerà la sesta edizione del festival Donizetti Opera 2020, che sarà anche visibile in tutto il mondo attraverso la nuova Donizetti web tv (donizettitv.uscreen.io). Domani toccherà all’opera “Belisario” e domenica a “Le nozze in villa” (la parte musicale mancante è stata commissionata ad artisti contemporanei come Elio e Rocco Tanica). Ogni debutto è fissato per le 20. Nel rispetto delle distanze, l’orchestra e il coro saranno sempre sul palco, mentre l’azione drammaturgica si svolgerà in platea. Per “Marino Faliero” sul podio dell’Orchestra Donizetti Opera salirà il direttore musicale del festival Riccardo Frizza, mentre il progetto creativo è della coppia di registi Ricci-Forte. Protagonisti dello spettacolo, il basso Michele Pertusi, nel ruolo del titolo, il tenore Michele Angelini, il soprano Francesca Dotto e il baritono Bogdan Baciu, alcuni fra i maggiori interpreti di oggi. Michele Andreucci

