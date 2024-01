Il derby con la Dea per tornare a correre

GORGONZOLA (Milano)

Non è stato un avvio di nuovo anno memorabile per la Giana Erminio, reduce da due stop di fila e perciò la gara odierna contro l’Atalanta Under 23 può essere l’occasione per svoltare in questo 2024. Le sconfitte prima con la Pro Patria tra le mura amiche del Città di Gorgonzola e poi al Menti contro il Vicenza non suonano come campanelli d’allarme ma per i biancoazzurri del tecnico Andrea Chiappella resta comunque l’amarezza di due risultati inaspettati, che tuttavia non devono compromettere il cammino nel girone A del campionato di C. "Abbiamo sola da imparare da queste partite e dagli avversari - sostiene con la giusta mentalità e umiltà il centrocampista Alessandro Lamesta -: ci attendono ora altre due partite difficilissime come quella con l’Atalanta oggi e poi con il Mantova, però credo che abbiamo dato del filo da torcere a tutti finora e perciò non dobbiamo accontentarci, perchè non abbiamo fatto ancora nulla".

L’atteggiamento mostrato comunque durante la gara in trasferta dal Vicenza, senza tornare però a commettere gli errori di quella partita, servirà anche in queste sfide, cercando senza timori reverenziali di muovere la classifica.

Luca Di Falco