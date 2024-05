Il Città di Varese riparte da Roberto Floris: "Non vedo l’ora di allenare questo gruppo"

Il successore di Corrado Cotta ha finalmente un nome. Sulla panchina del Città di Varese per la stagione 2024-25 si siederà infatti Roberto Floris, reduce da ben sei stagioni alla guida dei cuneensi del Bra, avversari dei biancorossi nel campionato appena terminato.

Floris raggiunge quindi a Varese Antonio Montanaro, anch’egli ex Bra e divenuto da poco direttore sportivo del sodalizio bosino.

Floris lascia in eredità al Bra un sesto posto conquistato nell’ultima stagione con 65 punti a ridosso della zona playoff. "Dopo un’attenta valutazione - recita una nota del Cdv - la società ha ritenuto il profilo di Floris il più idoneo al progetto sportivo biancorosso".

Il neoallenatore, dal canto suo, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Sono molto felice che una società gloriosa e blasonata come il Varese abbia deciso di affidarmi la panchina per la prossima stagione - spiega - confrontarmi con una piazza di tale importanza lo ritengo un onore e un grosso stimolo a fare bene". Floris si dice consapevole del fatto che il Cdv punti in alto. "Posso dire - conclude- che non vedo l’ora di mettermi al servizio del club".

Floris ha sinora legato la carriera di allenatore interamente al Bra, cominciando nel 2018 come tecnico delle giovanili e diventando poi nel 2020 il vice di Fabrizio Daidola. La promozione ad allenatore della prima squadra è arrivata per lui nella stagione 2021-22.

Cristiano Comelli