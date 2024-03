Il Brescia ritrova il rivale Cosenza. La capolista Parma ospita il Catanzaro

Sono passati solo pochi mesi dalla gara di andata dei play out della scorsa stagione e il Brescia torna a giocare sul campo del Cosenza. Da giugno è trascorso poco tempo, ma in casa biancazzurra le cose sono cambiate in modo profondo e al San Vito-Marulla le Rondinelle non chiedono più la salvezza, ma un passo in avanti che possa confermare in modo significativo il sogno-play off. I calabresi sono affamati di punti (solo due nelle ultime cinque partite) e da poco hanno riportato in panchina William Viali, il tecnico della salvezza della scorsa estate. Insidie non di poco conto per la squadra di Rolando Maran: "In questo momento non possiamo fare molte previsioni. Per questo abbiamo lavorato molto su noi stessi, cercando anche di capire come adattarci ad eventuali novità".

Novità che in casa bresciana, dove il gruppo è ormai tornato al completo a disposizione (solo Andrenacci e il giovane Muca stanno lavorando a parte), potrebbero riguardare innanzitutto la porta. Lezzerini è pienamente rientrato e dovrebbe essere lui il titolare, anche se nelle scorse partite Avella è stato estremamente positivo.

(4-3-2-1): Lezzerini (Avella); Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (Van De Looi), Besaggio (Bertagnoli); Bianchi, Galazzi; Borrelli.

Il turno (domani): Modena-Bari, Como- Sudtirol, Cosenza-Brescia, Lecco- Cittadella, Parma-Catanzaro, Pisa- Palermo, Spezia-Ascoli, Venezia- Reggiana, Cremonese-FeralpiSalò, Sampdoria-Ternana.

Classifica: Parma 65 punti; Venezia 57; Cremonese 56; Como 55; Catanzaro e Palermo 49; Sampdoria 40; Brescia 39; Sudtirol e Cittadella 38; Pisa, Reggiana e Modena 37; Cosenza e Bari 34; Ternana 32; Ascoli e Spezia 31; FeralpiSalò 27; Lecco 21. Lu.Ma.