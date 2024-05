Il braccio resta incastrato nel nastro trasportatore. Liberato dai vigili del fuoco

Cerca di sistemare il nastro trasportatore che si era bloccato e rimane incastrato con il braccio sinistro nel macchinario. Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio alle 14,30 alla Franchini Lamiere, in via IV novembre. A quanto si è appreso un 43enne si è ritrovato impigliato con le braccia nel nastro trasportatore, che aveva già dato dei problemi nelle ore precedenti. Quando la macchina è poi ripartita, avrebbe trascinato con sé l’arto sinistro dell’operaio che non è riuscito a sfuggire. L’uomo, liberato dai vigili del fuoco, è stato trasportato al Civile in codice rosso. È ferito seriamente ma non risulta in pericolo di vita.