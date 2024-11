Il bilancio triennale del Comune. Il park al polo fiera è più vicino

Opere per 22 milioni di euro nel bilancio triennale dell’amministrazione comunale di Treviglio presentato alla stampa (sindaco Juri Imeri e assessore al Bilancio Valentina Tugnoli) e che sarà esaminato dal Consiglio comunale il 16 e 17 dicembre per l’approvazione. La somma è così distribuita: 3,8 milioni nel 2025 (un terzo, 1,1 milioni, per il cantiere aperto per il restauro di Centro Civico culturale e Biblioteca), 8,9 milioni nel 2026 e 9,6 nel 2027. Opere significative: 900mila euro per il parcheggio al polo fieristico, 350mila euro per primo lotto di ampliamento della Fiera (se ne aggiungeranno altri nel 2026 e 2027), sistemazione di via Mazzini e 300mila per altre strade. Si pensa alla realizzazione di una nuova strada a sud della città. Ai servizi scolastici 900mila euro, 5,4 milioni alle politiche sociali e familiari. Tugnoli ha segnalato che l’indebitamento è sceso di 18 milioni in 12 anni; significativo

il niente fondo di garanzia debiti con fatture saldate 19 giorni prima. Da evidenziare il contributo della lotta all’evasione (1,328 milioni), la sicurezza stradale (1,445 milioni) e gestione del patrimonio (3 milioni). Amanzio Possenti