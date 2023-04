I vigili sequestrano il dehors del Balzer: "Concessione scaduta"

Manca poco a mezzogiorno quando arrivano gli agenti della Polizia municipale. In mano hanno il nastro bianco e rosso con cui cinturano il dehors del Balzer, sul Sentierone, locale storico nel cuore del passeggio, bar-pasticceria appena rimesso a nuovo, punto di ritrovo.

Interessati dal provvedimento i tavolini in piazzetta Piave, circa un centinaio di posti. I vigili hanno apposto una serie di avvisi: "Area sottoposta a sequestro amministrativo". E quei nastri non sono passati inosservati. Nessun problema, invece, per quanto riguarda i tavoli che danno sul lato del Sentierone, dove in questi giorni è in programma la Fiera dei librai. Lì i tavolini ci restano.

Secondo il Comune, il provvedimento è scaturito dalla scadenza della concessione dell’occupazione di suolo pubblico, configurando un’occupazione abusiva degli spazi. La Polizia locale aveva già notificato la necessità di rimuovere tavoli e sedie. Se il locale non lo farà, ci penserà Palazzo Frizzoni addebitando poi le spese alla proprietà del Balzer. Secondo i titolari del locale, invece, l’Ufficio commercio del Comune li avrebbe autorizzati a restare corrispondendo entro il 30 aprile 6.540 euro. Quello che per il Balzer era ritenuto un canone da pagare per l’occupazione del suolo, per l’Amministrazione comunale sarebbe invece tutt’altro. "In mancanza di concessione – è la nota del Comune – quello è il pedaggio per l’occupazione di suolo abusiva degli ultimi mesi".

Insomma, un vero e proprio bisticcio burocratico e di interpretazione. "Se il Balzer Globe dovesse aprire entro breve, si parla di giugno, i gestori potranno presentare tranquillamente la domanda per una nuova concessione – spiegano dal Comune – Concessione che, presumibilmente, verrà accolta con le debite accortezze, considerando che si tratta di uno spazio vincolato".

