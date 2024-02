I baby di Abate incrociano il Braga negli ottavi di finale

Ieri a Nyon sono andati in scena i sorteggi relativi alla prosecuzione della Youth League: non solo gli ottavi, dunque, ma sono stati decretati anche gli abbinamenti di quarti e semifinali. Sarà il Braga il prossimo avversario del Milan di Abate: i portoghesi sono reduci dallo spareggio in cui hanno battuto per 2-0 il Partizan. La partita, che sarà in gara secca, si giocherà il 27 o il 28 febbraio al Puma House of Football di Milano: per quanto riguarda i quarti di finale, le date in calendario sono quelle del 12 e 13 marzo (gara unica anche in questa occasione) e il Diavolo, se dovesse passare il turno, se la vedrebbe contro una tra Real Madrid e Lipsia, con il duello che si si giocherebbe ancora una volta tra le mura amiche. L’Under 19 rossonera ha chiuso la fase a gironi al primo posto conquistando quattro vittorie e incassando solo due sconfitte, per un totale di 12 punti collezionati, gli stessi con cui ha completato la prima parte della manifestazione europea il Braga, arrivato però secondo dietro il Real Madrid. Oggi alle ore 13, invece, il Diavolo, forte del secondo piazzamento in classifica, ospita il Sassuolo sesto in campionato.

Ila.Ch.