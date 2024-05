Ha rivoluzionato il ruolo del coach in una carriera unica e irripetibile

Daniel Lowell Peterson, noto come Dan, è stato ufficialmente inserito nella FIBA Hall of Fame, confermando il suo impatto significativo nel mondo del basket, non solo italiano ma anche internazionale. Nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, Illinois, Peterson si è distinto come allenatore di basket, portando al successo squadre come l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna durante gli anni ‘70 e ‘80. Le sue vittorie includono una Coppa Campioni, una Coppa Korac, cinque scudetti e tre Coppe Italia.

Il suo ingresso nella FIBA Hall of Fame è previsto per il 14 settembre a Singapore, dove Peterson sarà celebrato insieme ad altri illustri atleti. La cerimonia sottolinea il riconoscimento della sua carriera straordinaria, che ha influenzato profondamente il basket a livello globale.

La leggenda di Dan Peterson è indissolubilmente legata all’Olimpia Milano, squadra con cui ha vissuto i suoi maggiori successi. Tra le gesta più memorabili, spicca la storica rimonta nel novembre 1986 contro l’Aris Salonicco. Partendo da uno svantaggio di 31 punti nell’andata del secondo turno di Coppa dei Campioni, Peterson guidò la sua squadra a una delle più grandi imprese nella storia del basket europeo, vincendo la partita di ritorno con un incredibile margine e ribaltando il risultato aggregato.

Quell’anno, l’Olimpia Milano non solo completò la rimonta epica, ma conquistò anche il Grande Slam, vincendo lo scudetto, la Coppa Italia e la Coppa dei Campioni, un trionfo che sottolinea l’abilità di Peterson nel motivare e guidare i suoi giocatori nei momenti più critici. Questi successi hanno consolidato il suo status di icona del basket, rendendo la sua induzione nella FIBA Hall of Fame un riconoscimento ben meritato del suo contributo al gioco.

Peterson si ritirò al termine di quella storica stagione, lasciando un’eredità di successo e innovazione tattica che continua a influenzare il basket moderno. Memorabile anche il breve ritorno, su chiamata di Giorgio Armani, sul finire della stagione 2010-2011. Il suo ritiro non ha segnato la fine del suo impatto nel mondo del basket, poiché ha continuato a contribuire al gioco con il suo lavoro come commentatore e analista.