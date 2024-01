Ghisalberti e Zenere scalano posizioni

Due piazzamenti delle lombarde nella top ten del secondo gigante femminile a Sestriere (To) di Coppa Europa. La bergamasca Ilaria Ghisalberti, tornata a Kranjska Gora in Coppa del Mondo dopo un’assenza di due anni, si è piazzata ottava nella gara vinta dalla francese Doriane (regina pure di gara-1), davanti all’austriaca Nina Astner e alla friulana Lara Della Mea. Il ritardo di Ghisalberti è stato di 2’’06, qualche centesimo meglio della lecchese d’adozione Asja Zenere che, sta ricercando nel trofeo continentale la fiducia smarrita sul circuito maggiore, dove ha raccolto appena due top 30 (25sima a Lienz e 28sima a Soelden) in sei gare. Asja ha peggiorato di due posizioni il risultato del giorno precedente, ma è importante che ritrovi continuità.

S.D.S.