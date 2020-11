Il cattivo funzionamento di una caldaia e del camino è all’origine dell’ intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto cinque persone. L’allarme è scattato domenica sera in un’abitazione di via Genova, a Ghisalba. Gli intossicati sono tre donne di 54, 29 e 25 anni e due uomini di 54 e 25 anni, che hanno accusato malesseri. Dopo il ricovero al Pronto soccorso di Romano di Lombardia sono stati trasferiti a Zingonia per il trattamento di ossigeno terapia urgente in Habilita, che si è concluso poco prima delle 3. F.D.

