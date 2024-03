Gasp vuole rilanciare l’olandese Bakker

ZINGONIA (Bergamo)

Ripresa degli allenamenti ieri per l’Atalanta con soli dieci giocator a disposizione di Gasperini che integra il gruppo con i ragazzi della under23 di serie C. Curiosamente Gasp ha a disposizione ben tre esterni, i veterani Hateboer e Zappacosta e l’altro olandese Bakker, schierato a sorpresa titolare contro lo Sporting una settimana fa. Questa settimana di allenamenti a ranghi ridotti (quasi tutti i 14 nazionali torneranno tra martedì d mercoledì prossimo) servirà al 23enne orange per proseguire nel suo percorso di inserimento tattico. Possibile per Bakker una nuova occasione da titolare sabato 30 marzo alla ripresa al Maradona di Napoli. Fab. Car.