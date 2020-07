Bergamo, 29 luglio 2020 - Ore 3.30, galleria Fanzago, quella che collega il centralissimo viale Papa Giovanni con via Angelo Mai. Sono almeno una decina i giacigli di fortuna che ospitano i senzatetto. L’odore di birra e vino si mischia con quello del sudore. Intorno, cartacce, confezioni di vino in cartone, bottiglie di birra, pacchetti di sigarette, fazzolettini di carta. Una situazione di degrado che sta logorando e facendo perdere la pazienza ai commercianti e ai residenti. Sì, perché i clochard bivaccano all’interno della galleria non solo nelle ore notturne, ma anche durante il giorno. Per questo motivo i titolari dei negozi e i cittadini si sono uniti e hanno indirizzato una lettera a Palazzo Frizzoni per chiedere maggiori controlli e stigmatizzare la presenza all’interno del passaggio di senzatetto che bevono, bivaccano e sporcano fin dalle prime ore del mattino davanti alle vetrine e agli ingressi del condominio.

Insomma, la galleria Fanzago durante il giorno è diventato il luogo di ritrovo di sbandati che consumano bevande alcoliche, mentre la notte si trasforma di fatto in un dormitorio dei clochard che alcuni negozianti sono costretti a svegliare la mattina per poter aprire l’attività. Una possibile soluzione per contenere il problema, secondo commercianti e cittadini, potrebbe essere l’introduzione del divieto di consumo di bevande alcoliche in strada. Non solo. Negozianti e residenti ritengono sia necessario pensare a un progetto di chiusura serale della galleria Fanzago. Nella lettera inviata in Comune, hanno evidenziato anche il fatto che, nonostante paghino un servizio di pulizia, debbano comunque provvedere a sterilizzare zone che altrimenti rimarrebbero sporche per settimane. "Siamo a conoscenza del problema - spiega il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi - e abbiamo avviato un dialogo con gli esercenti e i residenti. Comunque il comando di via Coghetti della polizia locale ha già provveduto a intensificare la presenza di agenti nell’area attraverso una serie di presidi fissi e di servizi a piedi. Per quanto riguarda la richiesta di vietare il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici e all’esterno dei locali, ricordo che è già in vigore a partire dalle 19 di tutti i giorni della settimana: un divieto su cui lavoriamo con impegno perché venga osservato in tutta la città". Commercianti e residenti hanno inviato anche una lettera allo studio che amministra lo stabile di galleria Fanzago per chiedere la convocazione di una assemblea straordinaria dove poter discutere, tutti insieme, di una serie di proposte atte ad arginare il degrado del passaggio.