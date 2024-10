Ghisalba (Bergamo), 23 ottobre 2024 – Furto alla farmacia del Santuario a Ghisalba, in via Provinciale. E’ successo nella notte tra martedì e oggi. Erano da poco passate le 2.30 quando i ladri hanno fatto irruzione nel negozio svuotando il registratore di cassa al cui interno c’erano circa 300-400 euro. I malviventi sono fuggiti quando è scattato l’allarme: ingenti danni alla struttura.

Per farsi largo gli autori hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. E una volta dentro hanno buttato tutto all’aria e alla fine hanno rubato i soldi del fondocassa. Scattato l'antifurto, i malviventi sono scappati passando sempre dalla porta d'ingresso.L'istituto di vigilanza nel frattempo ha allertato i carabinieri della Compagnia di Treviglio che sono giunti sul posto, ma dei ladri ormai non c'era più traccia. Tutt'ora sono in corso accertamenti.