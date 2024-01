Furiosa lite in piazza. Ventenne accoltellato è grave in ospedale

Drammatico fatto di sangue a Cremona, nei pressi di piazza Castello, ieri intorno alle 18.30. Un gruppo di nordafricani si è trovato vicino a un bar, nelle vicinanze del panificio che si trova in via Zara.

A un certo punto è nata una discussione che dalle parole è passata in breve ai fatti. Uno dei litiganti ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente un connazionale di vent’anni, che è rimasto a terra sanguinante. Subito i presenti si sono allontanati, qualcuno ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto medica, seguite a breve distanza dai carabinieri di Cremona. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso, l’emorragia tamponata e poi il giovane straniero è stato portato in Pronto Soccorso dove è stato ricoverato pochi minuti dopo le 19 in codice rosso e in prognosi riservata.

Mentre si attendeva l’arrivo del ferito in ospedale è stata preparata la sala operatoria e il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Dalle prime indicazioni il ventenne è grave ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. Intanto i carabinieri stanno attivamente ricercando l’accoltellatore e hanno interrogato le persone trovate sul posto, alla ricerca di testimoni. Sono in corso anche le ricerche di telecamere che insistano nella zona per vedere se ci sono immagini utili alle indagini.

Pier Giorgio Ruggeri