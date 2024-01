Furgone contro il negozio. Ma la spaccata fallisce

BRONI (Pavia)

Il negozio è stato devastato dal furgone lanciato contro saracinesca e vetrata. Una spaccata notturna che non ha fruttato alcun bottino ai ladri, fuggiti senza refurtiva, ma lasciando ingenti danni. Un colpo di fatto fallito, nella notte tra sabato e ieri, nel pieno centro di Broni, lungo la via Emilia, ai danni di un negozio di orologi, preso di mira per i preziosi articoli da collezione, che però i malviventi non sono riusciti a rubare, ben protetti da una tripla barriera antisfondamento. È scattato subito l’allarme, collegato alle forze dell’ordine. E una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Stradella si è precipitata sul posto. Ma non riuscendo a entrare, i ladri sono fuggiti. Erano in cinque, tre ripresi dalla videosorveglianza, mentre uno bloccava la strada e un altro restava alla guida di un’altra auto pronta per la fuga. Il furgone usato come ariete, un Citroen Jumpy risultato rubato a Milano, è stato trovato abbandonato a breve distanza e recuperato dai carabinieri, per essere sottoposto ai consueti accertamenti tecnici in cerca di eventuali tracce. Una Volkswagen Golf, risultata rubata in precedenza, è stata invece abbandonata e data alle fiamme lungo la Sp9, tra Torrevecchia Pia e Marzano, al confine col Lodigiano, probabilmente dopo essere stata usata per qualche crimine. Poche ore prima anche a Pavia, all’estrema periferia Est, la polizia è intervenuta per una triplice incursione di ladri,nella stessa palazzina.

Stefano Zanette