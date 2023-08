Folle corsa nelle strade, semina il panico e poi si schianta

Una corsa ad altissima velocità durata diversi minuti e terminata in un incidente. È successo martedì sera, tra Brembate Sopra ed Almenno San Salvatore: un uomo di 36 anni del paese, in stato confusionale alla guida di un Fiorino ha scatenato il panico sulle strade. La sua folle corsa è iniziata da Almenno San Salvatore per poi proseguire nella zona di Brembate Sopra, non lontano rispetto al luogo in cui si stava tenendo la processione dell’Assunta. Il passaggio del mezzo ha causato attimi di vero e proprio panico. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Intorno alle 21.30 l’uomo ha poi imboccato la strada verso San Bartolomeo. Arrivando in prossimità del semaforo all’incrocio tra via Carducci e la via Val San Martino, nella zona del Santuario della Madonna del Castello, avrebbe perso il controllo del veicolo provocando un frontale con un’auto che sopraggiungeva in senso opposto. A bordo c’erano due donne, di 56 e 74 anni, rimaste ferite in modo non grave. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, rimediando una lesione al bacino.