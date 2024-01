Scialbo pareggio al Velodromo Attilio Pavesi tra Fiorenzuola e Pro Sesto che fanno gara a chi sbaglia di più nel corso del match. Nella ripresa per i piacentini il bomber Ceravolo si procura il rigore che però spara alle stelle al 17’ poi al 49’ per la Pro Sesto, il nuovo arrivato Kristoffersen ha le polveri bagnate, divorandosi per due volte di fila il possibile gol del colpaccio.