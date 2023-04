Finita la maxi emergenza La tre giorni si chiude con attestati ai volontari

È terminato ieri a Cerro il Primo campo di formazione e addestramento in maxi emergenza, per i volontari del comitato della Croce rossa di Legnano-Parabiago. L’esercitazione simulava un maxi incidente con feriti davanti al cimitero di Cantalupo, con il triage del pronto soccorso nel piazzale. Poi è iniziato l’addestramento del personale volontario nella realizzazione e gestione di un campo di protezione civile autosufficiente in tutte le parti.

Il progetto ha coinvolto anche Areu, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Ieri alle 18 la tre giorni è terminata con la distribuzione degli attestati.

La maxi emergenza alla frazione di Cerro Maggiore è la prima iniziativa del genere dal 2017, quando il comitato Cri di Legnano aveva simulato una sparatoria con esplosione di un ordigno artigianale a una conferenza aperta al pubblico nel salone dell’Oratorio Santo Stefano di Parabiago e un incidente stradale a Rescaldina. "Si è scelto di organizzare questo momento per fare gruppo e soprattutto svolgere tutte le attività che servono quando siamo in emergenza, affinché l’intervento nasca e finisca in maniera perfetta" sottolinea il presidente del comitato Cri di Legnano Luca Roveda.

Christian Sormani