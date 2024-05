Finisce in canalone con la moto da cross. Giovane è grave

Cade in un canalone mentre fa motocross, ed è vivo per miracolo. È successo ieri a un 36enne. Erano le 15,10 quando è scattato l’allarme: il centauro, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, è uscito di strada ed è precipitato con la moto in un dirupo, in una zona impervia.

Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato l’elisoccorso di Sondrio, intervenuto con i carabinieri e i tecnici del Soccorso alpino della media Vallecamonica. Dopo essere stato recuperato e stabilizzato, il motociclista è stato condotto in volo, in codice rosso, all’ospedale Civile di Bresci. Avrebbe riportato un trauma al bacino e a una gamba.