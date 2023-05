Filanda Rasica Fra storia e nuovi studi

Per la prima volta apre al pubblico la storica filanda Rasica di Osio Sopra, l’insediamento industriale che è nato come azienda per la trattura e la torcitura nel 1872 e che occupa una superficie di 15mila metri quadrati vicini al Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) del basso corso del fiume Brembo (attualmente viene utilizzata solo una ridotta porzione di un capannone per la produzione di nastri adesivi).

D’accordo con la proprietà, la Special Fabrics srl, l’amministrazione comunale ha affidato all’associazione Crespi d’Adda (che si occupa delle visite del villaggio operaio patrimonio Unesco) la promozione culturale della filanda Rasica, che porterà a visite guidate da maggio a ottobre. Ogni apertura, che sarà prevalentemente gratuita, fatti salvi eventi speciali, prevede quattro tour guidati della durata di circa un’ora per un massimo di 35 persone. La filanda rappresenta una grande realtà storica industriale della Bergamasca ed è un pezzo importante della storia del comune di Osio Sopra e di tutte le sue famiglie: il culmine dell’occupazione si raggiunse nel 1921 con 700 addetti, la maggior parte dei quali donne. Alcuni degli osiensi che vi hanno lavorato sono ancora in vita. E proprio a loro il Comune si è rivolta: lo scopo è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili al fine di aiutare l’associazione Crespi d’Adda a realizzare il materiale informativo. Visitare ora la storica filanda potrebbe essere l’ultima occasione per vederla allo stato originario. La proprietà ha presentato un progetto che prevede la trasformazione della Rasica in un complesso multifunzionale.