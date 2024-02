Fanfulla e San Giuliano City al bivio stagionale . Parla Ciceri: "Stiamo lavorando per crescere"

Torna la serie D e nel girone D tutte le lombarde sono impegnate oggi pomeriggio lontano dalle mura amiche.

Il Fanfulla di mister Albertini gioca dall’Aglianese una partita che si preannuncia complicata: "Affrontiamo una squadra forte: ha perso prima della sosta, ma in casa è imbattuta da ottobre, è una squadra che gioca bene, che ha qualità ed esperienza. Sappiamo che sarà una gara difficile che dovremo affrontare al massimo delle nostre capacità e come sempre dovremo cercare di portare a casa più punti possibili, cercando di non fare gli errori della partita d’andata".

Il Sangiuliano City dopo la sosta deve sostenere la trasferta più lunga della stagione a Certaldo: "Nelle ultime trasferte -spiega il tecnico Ciceri- contro squadre attardate in classifica e desiderose di fare punti, abbiamo registrato certa sterilità offensiva, non riuscendo a sbloccare le partite, pur giocando molto all’attacco. Queste sono partite sporche e difficili che ci hanno sempre creato difficoltà. In settimana abbiamo lavorato per cercare soluzioni nuove, anche prevedendo variazioni nello schieramento. Speriamo quindi di trovare quell’incisività in una partita che prevediamo certamente come una battaglia".

Al Cabassi infine contro il Carpi il Sant’Angelo di Scarpa trova un altro osso duro.

L.D.F.