Falegnami e stiratrici. Bene anche primi impieghi

Falegname, 2 posti. Requisiti: le competenze tecniche richieste sono legate all’uso dei principali macchinari per la lavorazione del legno; è necessario essere automuniti. Valutati anche giovani volenterosi e ben disposti ad imparare il mestiere. Mansione: produzione di lavorati legnosi per la produzione di infissi e di mobilia. Contratto: in base all’esperienza. Sede di lavoro: Mede (Pavia). Candidature: inviare cv a vigevano@provincia.pv.it con numero offerta (10242)

Addette alla lavanderia, 5 posti. Requisiti: si valutano anche profili senza esperienza, al primo impiego. Mansioni: lavatura, stiratura, confezionamento, carico e scarico. Contratto: tempo determinato, part-time. Sede di lavoro: Borghetto Lodigiano (Lodi). Candidature: inviare una mail allegando il curriculum a selezione@provincia.lodi.it, numero offerta 2958