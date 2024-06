Evento storico . Il passaggio è di Diocesi

BOSSICO (Bergamo)

Un evento rarissino, un passaggio storico che segnerà per sempre la comunità di Bossico. Domenica per il Comune di 977 abitanti dell’Alto Sebino bergamasco si chiuderà una storia durata cinque secoli e ne inizierà un’altra: i due vescovi di Bergamo e di Brescia, monsignor Francesco Beschi e monsignor Pierantonio Tremolada, segneranno ufficialmente il passaggio della parrocchia dalla diocesi bresciana a quella bergamasca. Da una decina di anni, infatti,a causa del calo delle vocazioni sacerdotali e delle ordinazioni, è la Diocesi di Bergamo ad amministrare la parrocchia di Bossico. Domenica sera, quando alle 18,30 il vescovo di Bergamo e quello di Brescia concelebreranno la Messa, si concluderà il lungo iter di diritto canonico che sposta i confini fra le due Diocesi e che, come ultimo passaggio, ha ricevuto il nulla osta direttamente dal Vaticano: Bossico passerà definitivamente sotto la guida della Diocesi bergamasca, mentre a quella di Brescia continueranno a fare capo i Comuni bergamaschi di Lovere, Costa Volpino e Rogno.

"Un passaggio di Diocesi - sottolinea il parroco di Bossico don Danilo Superchi - è un evento molto raro e per noi rappresenta un momento storico importante. Stiamo vivendo queste giornate con molta trepidazione". La chiesa parrocchiale di Bossico, affacciata sulla piazza principale del paese, è dedicata ai Santi Pietro e Paolo ed è stata costruita all’inizio del XVI secolo, tanto che già nel 1520 risulta registrata come parrocchia indipendente. Venne consacrata il secolo successivo dal vescovo di Brescia Marino Giorgi e conserva al suo interno alcune opere d’arte. Michele Andreucci