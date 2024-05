European League. I Seamen debuttano contro i Raiders Tirol

Seamen Milano in rampa di lancio. Oggi (ore 19) i milanesi debuttano al Velodromo Vigorelli, contro i Raiders Tirol per la prima giornata di European League of Football.

"I ragazzi sono pronti e non vedono l’ora di giocare" spiega il presidente Paolo Mutti. Per i milanesi si tratta della seconda stagione in ELF: "Lo scorso anno abbiamo fatto solo 2 vittorie a fronte di 10 sconfitte: quest’anno puntiamo ad almeno 6 vittorie. Con la rosa che abbiamo, possiamo fare anche a di più. Tutto dipenderà dall’amalgama di squadra". Da questa stagione i Seamen Milano sono allenati dall’head coach americano Jim Ward.

Nella prima divisione italiana, invece, per l’undicesima e ultima giornata di regular season sabato sera i Frogs Legnano saranno di scena a Bologna contro i Warriors, mentre i Rhinos Milano a Varese contro gli Skorpions.

Lorenzo Pardini