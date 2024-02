Esplosione nella cava. Un masso decolla e sfonda un’abitazione

Tragedia sfiorata ieri mattina a Rezzato dopo un’esplosione in una cava di carbonato di calcio di proprietà della "Fratelli Eredi Ventura" in via XX settembre. Un masso del diametro di circa 30 centimetri è finito sul tetto di una delle case che si trovano in prossimità dell’impianto estrattivo. Ha colpito la copertura dell’abitazione forando la soletta e alcune strutture murarie fino a finire nel bagno dell’appartamento sottostante. L’incidente ha causato seri danni. Sia al tetto sia nella casa All’interno, fortunatamente, in quel momento, non si trovava nessuno. Non vi sono dunque stati feriti. Il numero unico per le emergenze 112 è stato immediatamente allertato. Sono state colpite dai detriti anche due case.