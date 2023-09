Elettricisti e muratori. Spazio agli apprendisti

Apprendista elettricista, 1 posto. Contratto: full time, apprendistato. Sede di lavoro: Albino. Centro per l’impiego di Albino: codice 20109. Aiuto cuoco, 1 posto. Contratto: tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 20219. Carpentiere specializzato, 1 posto. Contratto: Tempo determinato e indeterminato, full time su giornata. Sede di lavoro: Castelli Calepio. Centro per l’impiego di Grumello del Monte: 20622. Apprendista muratore, 1 posto. Contratto: apprendistato, tempo pieno. Sede di lavoro: Endine Gaiano. Centro per l’impiego di Lovere: codice 20265. Operaio edile, 1 posto. Contratto: full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: Almenno San Bartolomeo. Centro per l’impiego di Ponte San Pietro: codice 20436. Commesso in negozio, 1 posto. Contratto: full time a tempo determinato, da definire in sede di colloquio. Richiesta disponibilità anche sabato e domenica. Sede di lavoro: Antegnate. Centro per l’impiego di Romano di Lombardia: codice 20560.