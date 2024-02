Droga nascosta nella cioccolata. Due arrestati

Oggi davanti al gip Fabio Giorgi l’interrogatorio di convalida del 37enne e 46enne, residenti a Bianzone e Tirano, arrestati lunedì dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Tirano, per detenzione ai fini di spaccio e il più giovane accusato anche di detenzione abusiva d’armi per 2 Taser a forma di tirapugni e guida senza patente. Al volante dell’Opel Astra il più giovane, difeso dall’avvocato Emanuele Regondi Monza, passeggero l’altro assistito dall’avvocato Giulio Speziale di Morbegno e Lecco. Sui sedili una stecca di hashish di 50 grammi nascosta in una confezione di una nota marca di cioccolata per bambini e due involucri con 30 grammi di hashish e 6 di cocaina. Il pm Stefano Latorre chiederà l’obbligo di dimora. M.Pu.