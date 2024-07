Dowe e Rivers a Brescia. Varese: c’è il sì di Alviti

Brescia e Varese provano ad entrare con convinzione nel basketmercato, e soprattutto i biancoazzurri iniziano a costruire il roster della prossima stagione. Il Brescia ha annunciato nel fine settimana, infatti, Chris Dowe e Demetre Rivers. Il primo viene da due stagioni in LBA, con Sassari prima e Derthona poi. Buon atleta, giocatore di leadership e con punti nelle mani, andrà a comporre con Ivanovic la coppia di play al fianco di Della Valle. Chris può certamente alzare il livello qualitativo del roster, dove ci sarà anche Demetre Rivers nel ruolo di ala piccola. Il giocatore ha iniziato la stagione a Scafati, prima della chiamata in EuroLeague da parte dello Zalgiris Kaunas. Di fatto ora mancano le due ali grandi dopo gli addii di Gabriel e Akele, e un centro da affiancare a Miro Bilan. Ma è la questione italiani la più urgente, visto che dei cinque o sei obbligatori, oggi, ci sono solo Della Valle e Coournooh. Si sogna Guglielmo Caruso, come noto, ma prima Gabriele Procida dovrà firmare a Milano.

Per quanto riguarda Varese, invece, ecco il sì di Davide Alviti. Il giocatore era stato accostato proprio a Brescia, ma alla fine ha deciso di ripartire dal biancorosso come ala piccola titolare dopo la discreta annata di Trento. Avendo lo stesso agente di Nico Mannion, credibile che la mossa possa portare il "Red Mamba" a restare nella città giardino.

Alessandro Luigi Maggi