Dossena, uomo precipitato sul monte Vaccareggio: portato in elisoccorso in ospedale

Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso

Un uomo di 55 anni si è gravemente ferito precipitando da un’altura sul monte Vaccareggio, in provincia di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. Non sono chiare le dinamiche della caduta.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino e un’ambulanza. In un secondo momento si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.