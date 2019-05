Bergamo, 22 maggio 2019 - E' morto dopo un mese di agonia Maurizio Canavesi, il dj di 34 anni rimasto gravemente ferito la notte del 23 aprile scorso davanti alla sua abitazione di Terno d'Isola. A ferirlo, con cinque coltellate al collo, era stato un suo conoscente di 25 anni, arrestato dai carabinieri meno di 24 ore dopo il fatto.

Canavesi, padre di una figlia di 11 anni avuta da una ragazza di Brescia, era noto nell'ambiente della musica tekno e dei rave. La drammatica lite con il suo assassino si verificò proprio durante il viaggio di ritorno da un rave in Toscana. Canavesi e il suo aggressore avevano avuto una disussione per futili motivi durante il viaggio. Insieme a loro altre due giovani. Una volta arrivati davanti a casa di Canavesi, il dj 34enne era sceso per raggiungere la porta di casa. Nel cortile del palazzo il 25enne lo aveva raggiunto e colpito alle spalle. Uno dei fendenti era stato particolarmente violento, tanto che la lama era rimasta conficcata nel collo.

Canavesi era stato ricoverato fin da subito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo un mese tra la vita e la morte si è spento questa mattina.