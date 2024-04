Dimenticare l’Eurolega . Milano riparte da Treviso

Ora l’Olimpia si può tuffare definitivamente in campionato e lo farà da questo pomeriggio con la trasferta sul campo della Nutribullet Treviso. Le scorie della delusione di Eurolega sono da eliminare rapidamente per dare a questo finale di stagione un colore migliore e puntare allo scudetto, per il momento più quelle mentali che quelle fisiche visto che anche l’ultima settimana europea ha lasciato più di uno strascico nel roster biancorosso. Nikola Mirotic, Devon Hall e Maodo Lo saranno fuori sicuramente per questa sfida e per quella di domenica prossima contro Scafati, l’obiettivo è quello di provare a recuperare il roster al completo in vista del match di domenica 28 aprile quando l’Olimpia si potrebbe giocare le residue chance di primo posto in classifica quando al Forum arriverà Brescia.

In mezzo due sfide da vincere, complicate come tutte quelle nel campionato italiano, ma non impossibili da affrontare. Sarà la grande occasione per Denzel Valentine (nella foto) per provare a convincere coach Ettore Messina di poter trovare spazio nei 6 stranieri schierabili nel campionato italiano in vista dei playoff. L’ala americana arrivata dopo una buona stagione in Australia vissuta ai Sydney Kings a 12.6 punti di media, ha esordito settimana scorsa contro Trento, ma nei 5 minuti giocati non è riuscito a far praticamente nulla sballottolato tra la prima gara nel campionato italiano e una Trento che stava facendo il suo parziale più importante nella partita.

Già oggi a Treviso sarà diverso e sarà importante per l’Olimpia vedere se potrà realmente essere un’alternativa visto che gli infortuni sono davvero all’ordine del giorno. In questo senso queste ultime sfide saranno importanti anche per Alex Poythress e Johannes Voigtmann. Date per certe le presenze di Mirotic e Hines tra i lunghi, rimane un posto solo e due modi molto diversi di intendere il ruolo. I minuti che Messina concederà loro chiariranno le scelte del coach. Anche per Treviso quella di oggi è una gara importante, la Nutribullet vuole provare a scappare via definitivamente dalla zona retrocessione: il +4 in classifica a 4 giornate dalla fine è un buon tesoretto, ma un successo renderebbe la salvezza praticamente cosa fatta. Il miglior realizzatore è il lituano Olivisecius, arrivato a metà stagione, che viaggia a 14.8 punti a partita. Palla a due prevista per le ore 17.