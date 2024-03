Desenzano a tutta . Sorride il Legnano

LEGNANO (Milano)

Tre punti di speranza per il Legnano, tornato alla vittoria contro il Ponte San Pietro con in tribuna il nuovo proprietario del club Enea Benedetto. Questa settimana sarà importante per i lilla in vista della partita di domenica nella confinante Castellanza, con i neroverdi allenati dall’ex tecnico Fiorenzo Roncari. "Questa è la vittoria dei ragazzi, del mio staff - ci ha tenuto a dire mister Andrea Liguori - è la vittoria del direttore Alessio Ferroni, di tutti coloro che ci credono. Una vittoria che premia l’atteggiamento della squadra e l’attaccamento alla maglia".

Vuole un pronto riscatto l’Arconatese che dopo esser stata superata dalla Real Calepina, domenica sarà dalla Casatese, campo legato al ricordo dei playoff dell’anno scorso, con l’obiettivo di tornare al successo. Del resto questo è un campionato difficile e sempre aperto e lo testimoniano anche altri risultati.

La Varesina di mister Spilli, probabilmente accusando anche le fatiche della Coppa Italia di categoria, è incappata in una sconfitta dal Desenzano. Deve rialzarsi anche la Tritium di mister De Paola dopo lo stop con la Virtus Ciserano Bergamo: "Nelle ultime quattro gare, non riusciamo a finalizzare pur non demeritando. E in difesa facciamo troppi errori".

Luca Di Falco