Degrado al Freccia Rossa: "Serve maggior presidio"

Aree limitrofe, problemi simili, con un comun denominatore: il centro Freccia Rossa ormai chiuso, diventato ricettacolo di degrado. La questione sicurezza è stata affrontata ieri nell’apposita commissione presieduta da Luca Pomarici, all’ordine del giorno due petizioni che il consigliere dem Fabio Capra ha definito "fatte col ciclostile", visto che incipit e contenuti erano sostanzialmente uguali. "È il segno che i cittadini ci chiedono attenzione, dopo le situazioni pesanti vissute in questi mesi", ha replicato il consigliere Carlo Andreoli (FdI). Alle battute finali la petizione sulla zona stazione, per cui è stata redatta la relazione che accompagnerà il documento in consiglio comunale.

Potenziare politiche di rilancio per la zona, con interventi di valorizzazione anche culturali, oltre al rafforzo dei servizi di ordine pubblico sono alcune delle soluzioni individuate nella relazione, su cui si è astenuta, però, la minoranza, che avrebbe voluto un impegno a valutare la proposta del consigliere Mattia Margaroli a condividere il documento nella conferenza dei capigruppo. Secondo le minoranze, i dati riportati non attesterebbero lo stato di degrado della stazione. Nessun accenno, inoltre, alla situazione del Freccia Rossa, ormai al centro di azioni di contrasto a spaccio e degrado, che coinvolgono proprietà e forze dell’ordine, ma che sembra essere un colabrodo.

Da qui la seconda petizione portata da alcuni residenti del quartiere di Porta Milano, che hanno rappresentato il disagio vissuto in estate: "Il degrado è peggiorato, con scenari terribili in viale Italia, via Somalia, via Eritrea", recita il documento dei cittadini che hanno raccolto le firme. Tra le carenze denunciate, il sistema di illuminazione obsoleto, che favorisce lo spaccio, in particolare vicino ad alcuni civici di viale Italia; furti sono stati segnalati da turisti che alloggiano in zona, mentre negli ultimi giorni sono state danneggiate auto regolarmente parcheggiate. "Non ci capacitiamo di come non ci siano telecamere nelle zone limitrofe al Freccia Rossa. Chiediamo maggior presidio delle forze dell’ordine e l’intervento della polizia locale, anche appiedata. E che sia individuata al più presto una nuova destinazione dell’ex centro commerciale".