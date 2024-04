De Roon e Zappacosta pronti per il Liverpool

Due soli giorni per la Dea per preparare da oggi la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, giovedì alle 21 in un Gewiss esaurito, contro un Liverpool in enorme difficoltà. E forse per questo ancora più pericoloso e da non sottovalutare, nonostante il lapidario 3-0 di Anfield Road. In tre giorni con due ko casalinghi la corazzata di Jurgen Klopp (ribattezzato perfidamente dai tabloid britannici ’’Jurgen Flopp’’) ha compromesso la corsa europea, con lo 0-3 contro i nerazzurri, e complicato quella per il titolo in Premier League, cadendo in casa per 0-1 contro il Crystal Palace, venendo scavalcata dal Manchester City ora avanti due punti. Liverpool atteso domenica dalla trasferta londinese sul campo del Fulham, ma a questo punto Klopp dovrà cercare un riscatto a Bergamo, quanto meno con un successo anche con scarto minimo, per cui dovrebbe schierare i titolari.

Gasperini certamente darà spazio a De Roon e Zappacosta che hanno saltato il Verona per squalifica e porteranno freschezza, oltre all’esperienza: tutti e due hanno militato in Premier League vestendo le maglie rispettivamente di Middlesbrough e Chelsea.

Fab. Car.