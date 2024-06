De Nicolao-Cantù, ci siamo. Cinciarini verso Brescia

Cantù (A2) è vicina a completare il suo primo grande colpo di mercato con l’acquisizione di Andrea De Nicolao. Il playmaker, attualmente capitano della Reyer Venezia, ha raggiunto un accordo con la società brianzola, ma resta da definire il buyout con Venezia. De Nicolao, 32 anni, ha scelto Cantù per avvicinarsi alla famiglia a Varese e per il progetto ambizioso del club. Questo movimento segna l’addio di Anthony Hickey, con De Nicolao destinato a prendere il suo posto come regista della squadra. Parallelamente, Cantù sta sognando di ingaggiare Paul Biligha, il centro dell’Aquila Trento per lungo tempo vicinissimo ai Trapani Shark. La trattativa è complessa a causa dei costi, ma cresce la positività.

A Brescia (Serie A) si ricompone una coppia di grande impatto: Amedeo Della Valle e Andrea Cinciarini. Cinciarini, 38 anni, ha annunciato l’addio a Pesaro e potrebbe finalmente approdare a Brescia, dopo essere stato vicino al trasferimento già in passato. La combinazione con Della Valle, che ha già dato ottimi risultati a Reggio Emilia, promette di portare leadership ed esperienza alla Germani. Il club bresciano sta anche valutando la situazione di John Petrucelli, il cui futuro influenzerà molte delle decisioni di mercato. Inoltre, l’arrivo di Ivanovic e le conferme di Bilan, Burnell e Cournooh sono segnali positivi per il prossimo campionato. Resta da definire il nuovo arrivo che dividerà il pitturato con Bilan e il ruolo di Nicola Akele, vicino alla conferma.

Varese naviga tra incertezze di mercato con Sean McDermott confermato e Davide Moretti che ha declinato l’offerta. Ora il focus è su Nico Mannion, che ha rifiutato un’offerta dal Bahcesehir e valuta opzioni in Europa o un ritorno in NBA.