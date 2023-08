Curno, investe motociclista 34enne e scappa: individuato pirata della strada

Curno (Bergamo), 10 agosto 2023 – È stato rintracciato l'automobilista che martedì sera ha investito un motociclista dandosi poi alla fuga.

L'incidente lungo la statale Briantea, a Curno. Uno schianto in cui erano rimasti coinvolti un’auto ed una moto con conseguenze molto gravi per il motociclista, un 34enne di Terno d’Isola, alla guida di un Ducati 600. Quest’ultimo è stato sbalzato a terra dopo l’impatto. Soccorso è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII in Terapia intensiva con gravissime lesioni.

L’auto coinvolta nell’incidente, dopo essere uscita da un parcheggio laterale e dopo l’urto con la moto non si è fermata. Il conducente, infatti, è fuggito senza prestare soccorso o avvisare le forze dell’ordine.

La sera dell’incidente, dopo un primo intervento della Volante della questura, è arrivata sul posto la pattuglia della Polizia stradale di Bergamo, che ha iniziato a raccogliere i pochi elementi a disposizione, fra cui uno specchietto e minimi frammenti di carrozzeria, per cercare di individuare il modello dell’autovettura ed il suo colore per risalire al numero di targa. È iniziata una serrata indagine della sezione Polizia stradale in sinergia con la procura attraverso l’audizione di testimoni presenti in un locale adiacente al luogo del sinistro e attraverso la visione dei filmati delle telecamere di alcuni esercizi pubblici in zona.

La svolta delle indagini mercoledì pomeriggio con il ritrovamento da parte di una pattuglia della Polstrada del veicolo ricercato, parcheggiato regolarmente a Mozzo. Il veicolo, chiuso a chiave, presentava l’assenza dello specchietto laterale destro e degli ingenti danni sulla fiancata destra, tali da coincidere con i resti ritrovati sul luogo del sinistro dagli agenti. L’auto è stata sequestrata e collocata in un’autofficina per ulteriori rilievi scientifici portando all’identificazione del conducente, persona diversa dal proprietario del veicolo.

Nel frattempo, il conducente dell’automobile, un 30enne pakistano, regolare in Italia, ritrovandosi senza autovettura, capendo di essere stato individuato, si è recato personalmente sul luogo del sinistro fermando una pattuglia in transito per poi venire accompagnato negli uffici della Sezione Polizia Stradale dove il soggetto è stato indagato in stato di libertà per i reati di lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente con omissione di soccorso e la notifica delle numerose violazioni amministrative del Codice della Strada.