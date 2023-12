Cremo con il Modena. Coda subito in campo La Cremonese affronterà il Modena con l'obiettivo di proseguire sulla strada del 3-5-2. Recuperati Antov e Bianchetti, Coda partirà dal 1'. Jungdal in porta, Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto (Majer), Quagliata in difesa. Vazquez e Coda in attacco.