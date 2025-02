Crac della Cavalleri. Berta esce di scena con la prescrizione

Il commercialista Giorgio Berta, presidente della Fondazione Donizetti, esce dal processo per il crac della Cavalleri: è stato assolto per intervenuta prescrizione. Accusato di false attestazioni e relazioni, lo stesso pm Emanuele Marchisio nella sua requisitoria aveva invocato l’assoluzione per non aver commesso il fatto, nonostante il reato fosse prescritto. Assoluzione che era stata richiesta anche dall’avvocato Mauro Angarano, rilevando che già il tribunale, i commissari giudiziali e i curatori avevano ritenuto corrette le asseverazioni. Correttezza ribadita nel corso del processo da una consulenza commissionata dalla difesa. Il processo per la bancarotta fraudolenta dell’azienda di Dalmine, fallita nel 2017, prosegue per altri quattro imputati (tre avevano patteggiato). Secondo la ricostruzione dell’accusa, vi furono manovre per far sembrare la Cavalleri in salute ed evitare il fallimento nel 2013. Il protrarsi della vita della società avrebbe comportato un aggravamento del dissesto. L’accusa aveva quantificato il buco in 71 milioni. F.D.