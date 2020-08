Bergamo, 1 agosto 2020 - Un incendio è divampato, nella notte tra venerdì e sabato, a Costa di Mezzate, nella ditta di trasporto Pezzotta Saul. Una vasta colonna di fumo si è alzata dall'abitato e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla mattinata e sono ancora in corso: 19 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme che hanno coinvolto anche i capannoni adiacenti a quello della ditta trasporti, che risulta completamente bruciato e avvolto dal fuoco. L'intera struttura e tutti i mezzi sono distrutti.

Sul posto sono impegnati da ore i vigili del fuoco di Bergamo, del del distaccamento di Orio al serio, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, i volontari di Romano di Lombardia, i volontari di Madone, i volontari di Gazzaniga e in supporto anche i pompieri da Brescia, Gorgonzola, Monza e Lecco.

Al momento non si conoscono le cause del violento rogo. In un post su Facebook, il Comune di Costa di Mezzate raccomanda, in via precauzionale, in attesa di comunicazioni da Arpa, di tenere chiuse le finestre.