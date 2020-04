Cusio (Bergamo), 18 aprile 2020 - Lutto in Valle Brembana. Steven Rovelli, 31enne di Cusio, è morto oggi per coronavirus. Il giovane bergamasco è deceduto a Lipsia, in Germania, dov'era stato trasferito nelle scorse settimane. Commozione e sgomento a Cusio, centro di soli 240 abitanti, dove tutti di conosco. "E' un giorno triste per la nostra comunità. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31 anni, un amico, innamorato del suo paese e delle sue montagne, con una vita davanti, un sorriso sempre pronto, e tante speranze per il futuro, non ci sono parole per esprimere il dolore e lo sconforto. Stiamo vicini a Daniela, Ivo, Gloria, la nonna Carla e il nonno Vincenzo, a Francesca, e a tutta la famiglia. Ciao Steven", ha scritto il Comune in una nota.

