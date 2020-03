Bergamo, 13 marzo 2020 - Emergenza coronavirus, si moltiplicano i gesti di solidarietà. A seguito di numerose richieste di donazioni da parte del personale, di parenti, volontari e amici, l'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto con sede a Bergamo, ha dato il via al progetto 'Dona un respiro'. Con una libera offerta si potrà raggiungere la cifra per acquistare e donare un ventilatore polmonare.

Ecco i dati per il bonifico: Codice IBAN IT 64 S 03032 15900 010000228310 c/o Banca Credem - Filiale di Brindisi. Intestato a Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto. Causale Progetto 'Dona un respiro'.