Berrgamo, 28 luglio 2020 - Il comitato delle vittime di coronavirus 'Noi Denunceremo' condanna la conferenza dei 'negazionisti' tenuta al Senato e che ha visto la presenza dei parlamentari Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini. "Per noi quello che fa più male è che certe tesi vengano proposte in una sede istituzionale - ha detto il presidente del comitato Luca Fusco -. Che si faccia un convegno di questo tipo in un luogo istituzionale è un ulteriore sfregio a tutti i morti che ci sono stati e un ulteriore schiaffo a tutti i parenti delle vittime". Stesso piglio per il rappresentante legale del comitato 'Consuelo Locati'. "Credo che i dati della regione Lombardia siano sufficienti come risposta a questo convegno - ha rimarcato Locati -. E' stata una sceneggiata, io ho perso un padre in un ospedale so come erano gli ospedali durante l'emergenza Covid".

