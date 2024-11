Conti in tasca al matrimonio. Torna la Fiera del wedding con 70 espositori e 160 aziende

Col passare degli anni si è imposta come punto di riferimento per le giovani coppie, non solo bergamasche. I visitatori possono trovare tra gli stand spunti, idee e servizi di alta qualità che saranno decisivi per rendere indimenticabile il loro matrimonio. Ha debuttato ieri pomeriggio alla Fiera di via Lunga l’edizione 2024 di Bergamo Sposi, la manifestazione che fino a domenica metterà in mostra tutta l’eleganza e il romanticismo che servono per un matrimonio. Quest’anno sono oltre 70 gli espositori che mettono in mostra circa 160 brand del settore wedding su oltre 2.500 metri quadrati, distribuiti tra la galleria centrale, i due foyer laterali e la sala Caravaggio. I visitatori potranno confrontarsi direttamente con i professionisti del settore, toccando con mano abiti, bomboniere, partecipazioni, servizi fotografici e video, ricevimenti, intrattenimento, estetica e benessere, fedi nuziali, viaggi di nozze e tutto ciò che ruota intorno al mondo del wedding.

La kermesse, che è giunta alla 29° edizione ed è organizzata da Promozione Confesercenti, Ecspo e Promoberg, abbina all’area espositiva anche eventi collaterali, come il concorso La sposa artistica - The love of Beauty, allestito con il contributo di Regione Lombardia e dedicato agli studenti e professionisti dei settori acconciature, make-up e nail art. Domani mattina si svolgeranno i concorsi, mentre alle 16 gli occhi saranno puntati sulla sfilata in passarella di modelle professioniste che indossano abiti degli atelier presenti alla fiera. Lunedì 11 novembre, nel foyer del padiglione A, si terranno infine i concorsi dedicati alle acconciature. Bergamo Sposi guarda anche al sociale e rinnova anche quest’anno la collaborazione con Cesvi, charity partner dell’evento.

"Per Promozioni Confesercenti è un grande orgoglio promuovere un evento di questo livello, grazie alla professionalità delle aziende del sottore", sottolinea Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo. Ornella Schenatti, amministratore di Ecspo e project manager di Bergamo Sposi dal 2007, sottolinea invece come "la manifestazione ha il merito di unire in un’unica ed elegante location il meglio dell’offerta in tema di matrimonio".